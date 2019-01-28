إنفوجراف.. الخمسة الكبار في ترشيحات الأوسكار‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت القوائم القصيرة لجوائز أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في الولايات المتحدة الأمريكية عن نيل 5 أفلام النصيب الأكبر من الترشيحات ضمن فئاتها الـ24، كان فيها فيلم "المفضلة" مفاجأة الدورة الحالية، فيما حجزت "نيتفلكس" لنفسها مكاناً بين المنافسين الكبار، في أول مشاركة لها عبر تاريخها في سباق "الأوسكار"، واقتصر الحضور العربي على الفيلم اللبناني "كفرناحوم" ضمن ترشيحات أفضل فيلم بلغة أجنبية، والفيلم السوري "عن الآباء والأبناء "في فئة أفضل فيلم وثائقي طويل.

وحالة من الترقب تخيم على الساحة الفنية انتظارا لحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، الإثنين، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس.

ويوضح الإنفوجراف التالي أهم 5 أفلام في ترشيحات الأوسكار:



