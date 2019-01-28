بالفيديو- إيلي بيطار يجمع العشاق في “حلل صح”

Jan 28, 2019
أطلق “سوبرستار العرب” إيلي بيطار أغنيته الجديدة “حلل صح”، عبر الإذاعات اللبنانية والعربية، وعبر تطبيقي “أنغامي” و”Deezer”.
الأغنية من كلمات إيلي بيطار، ألحان وتوزيع جاك سرياني، تسجيل وتصوير ستوديو Music Gear ، الكليب من إخراج شادي بركات، وأطلقه إيلي أولاً عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، وهو يعرض حالياً عبر الشاشات اللبنانية والعربية.
أراد إيلي أن تكون الأغنية رومانسية بإمتياز، خصوصاً مع إقتراب عيد العشاق، حيث أن في الأغنية دعوة للحب ولسماع دقات القلب، وأداها إيلي بإحساس عالٍ، ما جعل متابعيه عبر مواقع التواصل، يتناقلون الأغنية والكليب بشكل كبير، ويعبرون عن إعجابهم بالعمل الجديد.
لمشاهدة كليب أغنية “حلل صح”:
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