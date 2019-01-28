ليال راجحة.. اعترفت، تأثّرت، بكت وحكت

نجاحات كثيرة عرفتها من خلال فيلميها “حبّة لولو” و “شي يوم رح فلّ” وبعد طلاقها من الإذاعي فيني رومي، خرجت المخرجة اللبنانيّة ليال راجحة عن صمتها وحلّت ضيفة على إذاعة لبنان الثقافة ولبّت دعوة الدكتور عماد عبيد إلى برنامجه الأسبوعي، اعترفت، تأثّرت، بكت وحكت…

أعطِ صفة لـ:

– عادل كرم: قلب طيّب

– لورين قديح: مجنونة فنّ

– فيني رومي: مُحبّ

– جوي كرم: ملاك

– ليال راجحة: مُحاربة

– نادين لبكي: ذكيّة

عندما سألها د. عماد عن طليقها فيني وإن ساعدها في بداية مشوارها قالت ليال: مرحلة ومرّت ولكن أريد أن أؤكّد أنّ لا فيني ولا غيره له أيّ فضل على نجاحي، لم يعرّفني على أحد، باستثناء الفنّان غدي، الفيلمان كانا من إنتاج والدي، فضل الله وأهلي فقط لا غير. وأضافت “ما حدا فتحلي بواب” وعندما سألها د. عماد : هل من أحد سكّر البواب أمامك؟ ضحكت ليال وقالت: كانت هناك محاولات لتسكير البواب ولكن الله كان وما زال معي…

من أفضل؟

– فنّان: آدم

– فنّانة: إليسّا

– ممثّل: رودريع سليمان، مازن معضّم، عبدو شاهين، الياس الزايك (يحضّرون معي short movie) وأحبّ بديع ابو شقرا ايضًا.

– ممثّلة: لورين قديح

– مخرج: ليال راجحة وإيلي السمعان

– مسلسل: ثورة الفلاّحين

– فيلم سينمائي: فيلم كتير كبير وقصّة ثواني

نعم أم لا؟

– السينما تتطوّر في لبنان؟ نعم

– أحضّر لنجاحات جديدة؟ نعم

– سأشارك في DWTS و المشاهير؟ نعم

– حوربت؟ نعم

– جمّعت ثروة؟ نعم

– زمن الفيديو كليبات ولّى؟ نعم ولا

– مع إقرار قانون الإعدام؟ نعم

– مع الزواج المدني؟ نعم

– سأمثّل؟ ممكن

– مغرمة؟ نعم

ليال اعترفت أنّها لم تقم بمقابلات إعلاميّة من فترة طويلة واختارت أن تُطلّ مع الدكتور عماد عبيد لِما يتمتّع به من ثقافة والحوار معه لا يُشبه باقي الحوارات، استمعت إلى أكثر من مقابلة من “العمر مشوار” قبل أنّ أقول: نعم… ولم أندم.

تفاجأت ليال وتأثّرت وغنّـت وعندما سألها د. عماد في نهاية اللقاء عن سبب طلاقها قالت: سنوات مرّت، كلّ شخص يعرف أخطاءه وما اقترفه، صفحة وطُويَت في حياتي وعلمت أن زوجته حامل أتمنّى خلاصها بالسلامة.