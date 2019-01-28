خاص- ليلى اسكندر على الشاشة الافتراضية في برنامج جديد…وزوجها يقتحم التصوير

فاجأت الفنانة ليلى اسكندر الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بخطوة جديدة بعيدة عن الغناء، وذلك بعدما اطلت عبر حسابها على انستغرام ببث مباشر لبرنامجها الجديد والذي حمل عنوان “الف ليلة وليلى”.

ردت ليلى على اسئلة المتابعين الذين قاموا بطرحها عليها، حيث تحدثت بشكل كبير عن مواضيع تهم المرأة والعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة.

كما عبّرت عن رأيها بانواع الكسل في الحياة مثل الكسل العاطفي والجسدي والنفسي.

واكملت ليلى حديثها مع المتابعين بتقديم بعض النصائح للمرأة وتصرفاتها مع زوجها، منها ان تكون صريحة معه.

خلال الحلقة تفاجأت ليلى بزوجها الممثل السعودي يعقوب الفرحان الذي قام بمعانقتها، وغنت “في يوم وليلة”.

بعدها، انتقلت ليلى بالحديث عن تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الناس واكدت ليلى ان كلها نفاق وكذب.

وطلبت ليلى من المتابعين الا يستخدمون هواتفهم خلال جلوسهم مع عائلتهم واصدقائهم.

وختمت ليلى حلقتها الاولى بالدعاء لجمهورها بأيام سعيدة وجميلة وعبرت عن محبتها الكبيرة لهم.

اذاً، احبت ليلى ان تستغل اسمها وشهرتها كي تكون قريبة من الجمهور لتقدم لهم النصائح من خلال خبرتها الفنية والزوجية في الحياة.

وتعتبر هذه المبادرة جيدة من قبل ليلى التي دائماً ما تفاجئنا بكل شيء جديد ومختلف، حيث تمنى عليها جمهورها ان تسلط الضوء كل اسبوع على مواضيع تخص المرأة والمجتمع لمناقشتها وذلك من أجل الاستفادة من مواقع التواصل بشكل إيجابي.