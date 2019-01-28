وليد توفيق ضيف "تحت السيطرة".. ونادي الراسي تُثير "بلبلة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الصفحة الخاصة ببرنامج تحت السيطرة على إنستغرام والذي تقدمه الفنانة اليمنية أروى، أن الفنان اللبناني وليد توفيق سيكون ضيف الحلقة المقبلة والتي ستُعرض يوم غد الثلاثاء على قناة الجديد.

وسيتطرق توفيق للحديث عن عدة أمور خلال الحلقة من ضمنها زوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق، كما سيتطرق إلى أغنية الفنان راغب علامة "طار البلد".

والغريب في الأمر أن الفنانة اللبنانية نادين الراسي كانت نشرت فيديو تشويقيا تكشف من خلاله أنها ستكون ضيفة الفنانة أروى في البرنامج يوم الثلاثاء، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل والحيرة بين الجمهور عن سبب إعلان صفحة البرنامح عن حلقة وليد توفيق، فيما رأى البعض أن الراسي لم تحدد التاريخ وقد تكون استبقت الأحداث وأعلنت عن الحلقة في وقت مبكر.

يُذكر أن الفنانة اليمنية أروى أعلنت في وقت سابق أنه سيتم عرض برنامج تحت السيطرة بنسخته المصرية على قناة النهار الفضائية، كاشفة عن ضيف الحلقة الأولى وهو الفنان حسن الرداد.

وبهذه الخطوة، يبدو أن طاقم برنامج "تحت السيطرة" يحاول استقطاب الجمهور المصري بعرض البرنامج على إحدى الفضائيات هناك، خصوصًا أن الحلقة ليست جديدة وعُرضت في وقت سابق على قناة الجديد، وهو الأمر الذي أثار تساؤلا حول هل ستسجل أروى حلقات خاصة بنجوم مصر لعرضها على فضائية النهار مقابل أنها ستسجل حلقات مع مشاهير من لبنان لعرضها على قناة الجديد اللبنانية؟.