رانيا يُوسف تتجاهل أزمة "الفيديو الإباحي".. وتُروج لبرنامج عن حياتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الفنانة المصرية رانيا يوسف قررت تجاهل أزمة "الفيديو الإباحي" المنسوب لها مؤخرًا والذي انتشر عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وقيل إنه يجمعها بالمخرج خالد يوسف.

ونشرت يوسف فيديو تشويقيا أعلنت من خلاله عن برنامج سيحمل اسم More about Rania أي "المزيد عن رانيا"، وستكشف من خلاله الكثير عن حياتها الشخصية.

ولم تكشف يوسف أي تفاصيل أخرى فيما إذا كان برنامجا تلفزيونيا سيُعرض على قناة فضائية أم عبر حسابها في إنستغرام فقط، إلا أنها أعلنت بأنه سيكون كل يوم خميس الساعة الثامنة مساءً.

وفي الوقت الذي عبر عدد كبير من متابعيها عن إعجابهم بجرأتها وتجاوزها موضوع الفيديو الإباحي، رأى عدد كبير أن يوسف نجحت في لفت الانتباه إليها بشكل كبير، زاد من أهمية هذا البرنامج الذي سيعرض تفاصيل حياتها وبالتالي سيُساعد على زيادة نسبة المشاهدة عليه.

يُشار إلى أن الفنانة المصرية رانيا يوسف لم تتوقف عن إثارة الجدل حولها منذ أشهر طويلة، إذ بدأت مع قصة الفستان الأسود الذي ارتدته في اليوم الختامي بمهرجان القاهرة السينمائي ووصلت إلى الفيديو الإباحي الذي تم تسريبه لها والذي يجمعها بالمخرج خالد يوسف.