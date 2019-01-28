بيكهام ينقذ علامة زوجته للمرة الثانية.. ويضخ هذا المبلغ لحمايتها من الخسائر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - على الرغم من خسائرها الفادحة منذ عام 2008، يرتدي مجموعة من النجوم تصاميم فيكتوريا بشكل منتظم بمن في ذلك ميغان ماركل، كيندال جينر وليدي غاغا.

وأنقذ نجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام، العلامة التجارية لأزياء زوجته "فيكتوريا" من خلال ضخ مبلغ 23 مليون جنيه إسترليني خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأعطى لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق 44 عامًا، شركة فيكتوريا قرضًا بقيمة 4 ملايين جنيه إسترليني بالإضافة إلى 6.6 مليون جنيه إسترليني نقدًا في ربيع عام 2016 من أجل الحفاظ على نشاطها التجاري.

ويأتي ذلك بعد أن عانت شركة فيكتوريا من خسائر بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني قبل عيد الميلاد لعام 2017.

وأرجع المتحدث باسم علامة فيكتوريا بيكهام السبب في الخسائر إلى نفقات "التصميم والتسويق والمبيعات".

وشهدت فيكتوريا زيادة في المبيعات في الوقت الذي خفضت فيه عدد موظفيها بمقدار الثلث في أبريل.

وكان بيكهام ساهم بـ 85 مليون جنيه إسترليني في عام 2016، إلا أن الخسائر وصلت إلى 102 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي.