شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى تظهر كضيفة شرف مع "كارمن" ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر النجمة ليلى علوى فى مسلسل "كارمن" للفنانة ريهام حجاج كضيفة شرف خلال الأحداث، حيث بدأت تصوير مشاهدها أمس الأحد فى ديكور أحد فنادق فى الهرم، وجمعت المشاهد بينها وبين ريهام حجاج، وآخرين من النجوم.

وانتهى فريق العمل من تصوير 75% من أحداثه، حيث صورت ريهام العديد من المشاهد فى ديكورات مختلفة، ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.



ليلى علوى

ويعد مسلسل "كارمن" البطولة الأولى للفنانة ريهام حجاج فى الدراما، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة تأليف خالد حمام، وإخراج حسين شوكت، ويشارك فى بطولته بجانب ريهام حجاج كل من محمد كيلانى، ولاء الشريف، شيرين، نور محمود، عمر الشناوى، محمد على رزق، هاجر أحمد، كاتيا محمود، عبير منير، وأحمد حلاوة، وليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى.

يشار إلى أن آخر أعمال ليلى علوى مسلسل "هى ودافنشى" الذى عرض فى رمضان 2016 وشاركها فى بطولة العمل النجم خالد الصاوى، ومى سليم تأليف محمد الحناوى وإخراج عبد العزيز حشاد.