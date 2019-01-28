- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حضورها SAG Awards.. داناى جوريرا فى مقارنة بعارضة أزياء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف النجمة العالمية داناي جوريرا بأنها واحدة من أكثر نجمات هوليوود بحثا عن الاطلالات الانيقة و المميزة ، فقد ظهرت أمس النجمة البالغة من العمر 40 عام خلال حفل " SAG Awards" لعام 2019 و التي اقيمت في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية ، وكانت مرتدية فستانا ذو تصميم مذهل حمل إمضاء دار أزياء "Ralph & Russo " لموسم خريف 2018 .
وقد وضعت النجمة داناي جوريرا في مقارنة مع عارضة الأزياء التي عرضت التصميم لأول مرة علي منصة العرض، إلا أن عشاق داناي أكدوا أن نجمتهم المفضلة الاكثر جمالا و تألقا بالتصميم بالمقارنة مع عارضة الأزياء.
يذكر أن داناي جوريرا اختارت مجوهراتها من مجموعة " Bvlgari " و حذائها من تصميم " Jimmy Choo " .
داناي جوريرا (1)
داناي جوريرا (2)
داناي جوريرا (3)
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حضورها SAG Awards.. داناى جوريرا فى مقارنة بعارضة أزياء.. اعرف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.