شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حضورها SAG Awards.. داناى جوريرا فى مقارنة بعارضة أزياء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرف النجمة العالمية داناي جوريرا بأنها واحدة من أكثر نجمات هوليوود بحثا عن الاطلالات الانيقة و المميزة ، فقد ظهرت أمس النجمة البالغة من العمر 40 عام خلال حفل " SAG Awards" لعام 2019 و التي اقيمت في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية ، وكانت مرتدية فستانا ذو تصميم مذهل حمل إمضاء دار أزياء "Ralph & Russo " لموسم خريف 2018 .

وقد وضعت النجمة داناي جوريرا في مقارنة مع عارضة الأزياء التي عرضت التصميم لأول مرة علي منصة العرض، إلا أن عشاق داناي أكدوا أن نجمتهم المفضلة الاكثر جمالا و تألقا بالتصميم بالمقارنة مع عارضة الأزياء.

يذكر أن داناي جوريرا اختارت مجوهراتها من مجموعة " Bvlgari " و حذائها من تصميم " Jimmy Choo " .

داناي جوريرا (1)



داناي جوريرا (2)