محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة جديدة تجمعه بزوجته ندى كامل، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وظهر الثنائي في لقطة رومانسية داخل حديقة منزلهما، وعلق الفيشاوي على الصورة قائلًا: البيت مع حبي". يذكر أن أحدث أعمال الفنان أحمد الفيشاوي، فيلم "122" الذي يعرض حاليًا في دور العرض السينمائية، ويشاركه البطولة طارق لطفي، أحمد داوود، أمينة خليل، محمود حجازي، محمد ممدوح، ومن إخراج ياسر الياسري.

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي وزوجته في حديقة منزلهما..صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.