محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي:
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من مقاطع الفيديو لاحتفالات النجوم بعيد ميلاد الفنانة نيللي، ونشر الفنان وليد توفيق مقطع فيديو من حفل عيد ميلادها، عبر صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأظهر الفيديو عدد كبير من نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد نيللي وهم يرقصون على أنغام أغنية "أنزل يا جميل"، للمطرب وليد توفيق.
وعلق وليد علي الفيديو قائلًا:" عقبال الميه للغالية نيللي وانشاء لله ديماً يكون صوتي فرح في اعياد أحبائي نجوم مصر الحبيبة".
وحضر الحفل عدد من النجوم منهم يحيي الفخراني، ويسرا، ومصطفي فهمي وزوجته، وهاني شاكر، وفاء عامر، وأشرف عبد الباقي، وليلى علوي، ومي نور الشريف، وكارول سماحة، وإلهام شاهين، ودنيا سمير غانم، وايناس الدغيدي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. سمير غانم يقبل نيللي في عيد ميلادها بحضور نجوم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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