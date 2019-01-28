بطلة أخر أفلام المخرج عجمي السيد: كان عنده طموحات كتيرة لم تتحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة اللبنانية تتيانا، إنها "مصدومة" صُدمت عند سماع خبر وفاة المخرج عجمي السيد، الذي تعاونت معه في آخر أعماله السينمائية "مطربين عن الطعام"، وهو الفيلم الذي لم يعرض بعد.

وأكدت تتيانا في تصريح خاص لمصراوي، أن المخرج الراحل كان شخص طيب وودود للغاية، وكان يحكي أن لديه طموحات كثيرة لم تتحقق حتى الآن.

وتابعت: "وفاته صدمة كبيرة، هو كان شخص غلبان ومحترم، وكنت مبسوطة جدًا وأنا بشتغل معاه في فيلمه الأخير، ربنا يرحمه هو كان بالنسبة لينا كلنا أخ وصديق مش هيتعوض".

واستكملت:" كان يتعامل مع الفنان باحترام، ويساعده على تقديم أفضل ما بداخله"".

فيلم "مطربين عن الطعام" بطولة أحمد صيام، تتيانا، أحمد عزمي، نرمين ماهر، أميرة نايف، ومن تأليف ناصر حساني، وإخراج عجمي السيد الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.