أندريا بوتشيللي يطل على الجمهور العربي من جبال العلا في السعودية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: يُطلّ الفنان الأوبرالي العالمي أندريا بوتشيللي على الجمهور في الوطن العربي في الأول من فبراير المقبل ضمن مهرجان "شتاء طنطورة" الثقافي في السعودية. وستنقل قناة MBC1 الحفل مباشرةً من على مسرح "مرايا" في جبال العلا، مساء يوم الجمعة 1 فبراير في تمام الساعة 07:30 مباشرةً على الهواء.

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