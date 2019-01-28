أول تعليق للفنانة رانيا يوسف على الفيديو الإباحي

عبرت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عن غضبها من انتشار فيديوهات وأخبار مغلوطة عنها خلال الفترة الأخيرة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، والمذاع عبر فضائية «mbc مصر»: «هناك مواقع إخبارية غير رسمية استخدمت اسمي في نشر أخبار وصور تسيء إليّ وذلك لأن اسمي تريند بياخدوه يعلو بيه نسبة المشاهدة على أخبارهم، والمواقع كلها نقلته».

وأضافت: «الشخصية اللي في الفيديو دي مش أنا، ودي لعبة معمولة، وسأقاضي كل من يروج للفيديو باسمي ويسيء لي بالكذب».

وأكدت أنه لن يتم الاستهانة مع أي شخص أو جهة تساعد في نشر مواد مسيئة وكاذبة وسيتم محاسبته قانونيًا.

وكانت رانيا يوسف، قد تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد مروجي الفيديو، مطالبة باتخاذ كافة الإجراءات ضد مروجها.

وجاء في البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد المحامي، وكيلًا عن الفنانة رانيا يوسف، أن موكلته فوجئت بتداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والـ«يوتيوب» يحتوي على مشاهد إباحية لفتاة يشار إليها على أنها هي على خلاف الحقيقة.

كما أكد البلاغ أن الشاكية تتعرض لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها لا تعرف من يقف خلفها، مطالبًا بالقبض على مروج تلك الفيديوهات المزعوم نسبها إليها، لاتهامه بسبها وقذفها وطعنها في عرضها.

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