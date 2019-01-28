ناهد السباعي تكشف تفاصيل إلغاء زفافها ورد فعل طليقها

مازال إلغاء زفاف الفنانة المصرية ناهد السباعي يعد واحدًا من أبرز الأحداث في العام الماضي، والتي مازالت تثير حيرة الجمهور إلى الآن.

ناهد تحدثت عن تفاصيل ما حدث وقالت إنها تخذت قرارا بعد إتمام الزفاف قبل العرس بيوم واحد، وشعرت أنها على وشك ارتكاب شيء خاطئ، فاتصلت بخطيبها لتعلمه بذلك فظن أنها تمزح.

الفنانة المصرية قالت إنه لا يوجد أي سبب لإلغاء الزفاف غير شعورها أنها غير قادرة على تلك الخطوة، كما أن خطيبها السابق لم يسئ إليها بأي شكل، ولم يحدث خلاف على أي تفاصيل مثل المهر أو غير ذلك.

ناهد أشارت إلى أنها تعرف انها أخطأت في حقه، ولكنها فضلت أن تكون صريحة معه، لافتة إلى أنه ظن أنها تمزح، وحاول أن يقنعها بتغير رأيها ولكنها لم تقتنع، وربما يكون ذلك لأنها تنتمي لبرج لجوزاء المعروف عنه تقلبه.

الفنانة المصرية قالت إنها وجهت رسائل سريعة إلى المدعوين إلى الزفاف، ولكن كان هناك بعض المدعوين سافروا بالفعل، بينما فوجئت أن خطيبها سافر هو أيضا على أمل أنها ستأتي رغم أنها أخبرته ان الزفاف ملغي.

ناهد نفت كل ما قيل بأنها تعرضت للخيانة، وقالت إن خطيبها اتهمها بأنها «مجنونة»، ولامتها العائلة وغضبوا منها، وطلب منها البعض أن تقول إن حالة وفاة سبب إلغاء الزفاف، ولكنها فضلت الصدق.

يٌذكر أن ناهد السباعي فجأت الجميع في سبتمبر الماضي بإلغاء زفافها بعد عقد قرانها من رجل الأعمال محمد عبد ربه.

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