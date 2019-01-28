حنان العربي تستعد لبَدء تصوير دورها في مسلسل "حكايتي"

كشفت الفنانة حنان العربي عن تعاقدها على المشاركة في مسلسل "حكايتي" بطولة الفنانة ياسمين صبري، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، مشيرة إلى أنها تستعدّ خلال الفترة المقبلة للبَدء في تصوير أوّل مشاهدها ف العمل.

وأعلنت حنان العربي، خلال تصريح خاص لها إلى "لايف ستايل"، أنها تظهر خلال السياق الدرامي لمسلسل في دور جديد وشخصية مختلفة بالنسبة إليها، وبخاصة أنها بعيدة تماما عن الشر والتي اشتهرت بتقديمه في العديد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية، موضحة أنها تسعى إلى التجديد والخروج من عباءة الشر التي تم حصرها فيها خلال الفترة الماضية.

مسلسل "حكايتي" تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد صلاح حسني وأحمد بدير وإدوارد ومها أبوعوف وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد ودنيا المصري وجمال عبدالناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة حنان العربي كان مسلسل "فوق السحاب" بطولة هاني سلامة وإبراهيم نصر وعفاف شعيب وميرنا نور الدين وهبة عبدالغني ومنى عبدالغني وإيهاب فهمي وشادي ألفونس وأحمد كرارة وعزة مجاهد، ومسلسل "ضد مجهول" بطولة غادة عبدالرازق وحنان مطاوع واللذين تم عرضهما خلال السباق الرمضاني الماضي وحققا نجاحا باهرا.

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