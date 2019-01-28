شكرا لقرائتكم خبر عن صور جائزة جديدة للنجم رامى مالك تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نال النجم المصري العالمي رامي مالك جائزة أفضل ممثل بحفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في هوليود، وذلك عن دوره في فيلم Bohemian Rhapsody.

الفيلم يسرد قصة حياة المغنى فريدى ميركورى التى يجسدها "مالك"، - المعروف بشذوذه - لفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود للفرقة من خلال أغانيهم الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية.

يشارك رامى مالك فى البطولة جوزيف مازيلو، ومايك مايرز، وايدان جيلن، ولوسى بوينتون، وتوم هولاندر، وبن هاردى، وألين ليش، من إخراج بريان سينجر، ومن تأليف أنتونى مكارتن، وبيتر موردجان.