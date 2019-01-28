شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال شقيق هشام سليم فى "كلبش 3" مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان إسلام جمال شخصية شقيق النجم هشام سليم، ضمن أحداث مسلسل "كلبش3"، مع النجم أمير كرارة تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج سينرجى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث تعد شخصية "أكرم صفوان" التى يقدمها إسلام محورية ومفاجأة للجمهور.

وصور إسلام عدة مشاهد داخل إحدى فيلات الطريق الصحراوى، وجمعت المشاهد بينه وبين هشام سليم والفنانة أميرة العايدى زوجة هشام سليم، على أن يستكمل التصوير الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من الديكور الأساسى وهو فيلا منزله مع هشام سليم ، ويشارك فى بطولة العمل كل من أحمد عبد العزيز، أمانى كمال، يسرا اللوزى.

وفى سياق آخر يبدأ إسلام جمال تصوير مسلسل "حكايتى" مع النجمة الصاعدة ياسمين صبرى، خلال الأيام المقبلة ، بمشاركة عدد كبير من النجوم ومنهم وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى ، والمسلسل تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، إنتاج شركة سينرجى.