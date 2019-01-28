شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام فى انتظار "أوسكار 2019".. رامى مالك ينافس برادلي كوبر و كريستيان بيل على جائزة أفضل ممثل.. الحفل العالمي بدون مذيع لأول مرة منذ 30 عاما.. وحضور مشرف للسينما اللبنانية بفيلم كفر ناحوم لنادين لبكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه جائزة الأوسكار الأكثر شهرة حول العالم سلسلة من التعثرات قبل الإعلان عن نتائجها لعام 2019، فالجائزة التي ظلت لسنوات طويلة توصم بالعنصرية والتمييز ضد أصحاب البشرة الملونة والنساء يضاف إلى سجلها اتهام جديد يضاف إلى سلسلة الاتهامات السابقة بعد اتهام نقابة الممثلين في الولايات المتحدة، الأكاديمية المسئولة عن جائزة الأوسكار بأنها قامت بمحاولات عديدة لإبعاد الممثلين عن تقديم حفلات الجوائز الخاصة وأن ذلك الأمر به وقاحة وغير مقبول من إدارة جائزة لها وزن سينمائي.

كيفن هارت

جاء ذلك بعد أيام قليلة من إنتصار لوبي المثليين داخل الأكاديمية، الأمر الذي دفع كيفن هارت للاعتذار عن تقديم حفل الأوسكار المقبل وذلك بعدما أنذرته إدارة الجائزة وخيرته ما بين الاعتذار لمجتمع المثليين عن التغريدات المناهضة لهم ، و التي سبق وأن كتبها قبل 10 سنوات مضت علي منصات مواقع التواصل الإجتماعي أو استبداله بمقدم آخر للحفل، وهو ما دفع هارت للاعتذار وكانت النتيجة أن حفل الأوسكار سينطلق دون مذيع للمرة الأولى منذ 30 عاما.

bohemian rhapsody

ضمن فعاليات دورة هذا العام ، وللمرة الثانية خلال أيام يخوض الأمريكى ذي الأصول مصرية رامى مالك، سباقا جديدا ضد الممثل العالمى برادلى كوبر، حول ترشيحات جوائز الأوسكار لأفضل ممثل فى الدورة الـ91.

وكشفت أكاديمية الفنون عن قائمة أفضل ممثل عن دور رئيسى فى ترشيحات الأوسكار، وضمت الممثل رامى مالك عن دوره فى فيلم bohemian rhapsody، والممثل برادلى كوبر عن فيلمه a star is born، والممثل كريستيان بيل عن فيلمه vice، والممثل فيجو مورتينسين عن فيلمه green book، والممثل ويليام بادوف عن فيلمه at eternitys gate ، ورغم أن البعض يرى أن الترشيحات مستحقة إلا أن هناك أراء أخرى ذهبت إلى أن الترشيحات بها تميز.

green book

كل تلك الإتهامات تجعل الشكوك تثار حول اختيار إدارة الأوسكار للأفلام المتنافسة خاصة بعد إعلان الترشيحات و خروج فيلم الأكشن والدراما الشهير Aquaman من الترشيحات وهو ما دفع "جيمس وان" مخرج الفيلم لتوجيه السباب للإدارة بعدما علم الأمر من التسريبات قبل الإعلان الرسمي معتبرا خروج فيلمه إهانة كبيرة، لذا نقدم لكم عدد من الأفلام التي يجب أن تشاهدها قبل حفل الأوسكار وهي الأعمال التي تستحق أن تنافس علي جوائز الأوسكار الأشهر عالميا وفي مجال السينما.

فيلم Bohemian Rhapsody

حقق 798 مليون دولار منذ طرحه يوم 2 نوفمبر الماضى 2018، وهو رقم قياسي بالمقارنة بمدة عرض الأفلام التي تضمها القائمة ومن المتوقع أن تزداد إيرادات الفيلم أكثر وأكثر خاصة بعد الرضا الجماهيري والنقدي عن الفيلم وبطله المصرى الأمريكى رامى مالك ، ويشارك في بطولة الفيلم كل من : جوزيف مازيلو، ومايك مايرز، وايدان جيلن، ولوسى بوينتون، وتوم هولاندر، وبن هاردى، وألين ليش، من إخراج بريان سينجر، ومن تأليف أنتونى مكارتن، وبيتر موردجان.

وتدور أحداث الفيلم عن المغنى فريدى ميركورى - المعروف بشذوذه - لفريق Queen وموسيقاهم، إذ تحدى فريدى الصور النمطية لتصبح الفرقة واحدة من أكثر الفرق المحبوبة عالميًا، ويتتبع الفيلم صعود للفرقة من خلال أغانيهم الأيقونية، حتى يصلوا إلى نجاح لا مثيل له، ولكن فى تحول غير متوقع، يقرر فريدى الابتعاد عن الفرقة لتحقيق مسيرته الفردية، وذلك بعد أن عانى بشكل كبير بعد انفصاله عن الفرقة، و تمكن من جمع شمله مع زملائه فى الوقت المناسب من أجل حفله Live Aid، ليقود الفرقة فى واحدة من أعظم العروض فى تاريخ موسيقى الروك.

رامى مالك

الفيلم نال عنه رامي مالك جائزة الجولدن جلوب لأفضل ممثل دراما كما نال الفيلم جائزة أفضل فيلم من نفس الجائزة ، وسبق وأن نال رامي جائزة الجولدن جلوب من قبل عن مسلسل Mr. Robot وهو العمل الذي ينتمى لفئة الدراما والجريمة، وهو من إخراج المخرج الأمريكى المصرى الأصل سام إسماعيل، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، كريتسان سلاتر، بورتيا دوبلداى، كارلى شايكن، مارتن والستورم، ستيفان كورنيليسيت، مايكل كريستوفر، جراس جمر.

green book في السباق

الفيلم الأمريكي green book فاز بجائزة الجولدن جلوب لأفضل مثل مساعد وأفضل سيناريو وأفضل موسيقي تصويرية ونال جائزة رابطة المنتجين لأفضل فيلم لعام 2018وهو الفيلم الذي تدور أحداثه حول توني ليب (فيجو مورتينسون)، حارس إيطالي أمريكي يتم استئجاره عام 1962 ليعمل سائقًا لصالح دون شيرلي (ماهرشالا على)؛ وهو واحد من أرقى عازفي موسيقى الجاز في العالم، حيث يأخذه في جولة بين معالم جنوب أمريكا.

ماهرشالا على

ولأن دون شيرلي من أصل أفريقي أمريكي، فقد اعتمد خلال رحلتهما على كتاب النيجر الأخضر ليرشدهما إلى الفنادق الصغيرة، المطاعم ومحطات الوقود، ليتمكنا خلال الرحلة من فتح أعين كل رجل منهما على عالم الرجل الآخر، فضلًا عن توجيه بصيرتهما للعالم الذي يعيشان به.

والفيلم من اخراج بيتر فاريلي ﺗﺄﻟﻴف بريان هايز كوري وبطولة النجوم فيجو مورتينسون، ماهرشالا علي، ليندا كارديليني، إقبال ثيبا، ديميتر د. مارينوف، مونتريل ميلر وحقق 35 مليون دولار أمريكي حول العالم.

ضمن السباق أيضا ، فيلم SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE من بطولة أصوات هيلي ستاينفيلد، نيكولاس كيج، جيك جونسون، ليف شرايبر، ليلي توملين، لونا لورين فيليز، كيميكو جلين، بريان تيري هنري.

SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE

ويدور الفليم حول مايلز موراليس الذى يجد نفسه في عالم غير عالمه، ومكان آخر في الكون المتعدد، وبمساعدة بيتر باركر سيصبح مايلز رجل سبايدر مان ، والفيلم من إخراج بيتر رمزي، رودني روثمان الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع فيل لورد، وحقق الفيلم 322 مليون دولار أمريكي ونال جائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم أنيميشن وهو الفيلم الذي تم دبلجته باللغة العربية وجسد فيه تامر حسني من خلال الفيلم شخصية "سبايدر مان - بيتر ب. باركر" بصوته .

First Man

فيلم First Man سبق وأن عرض ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا الدولى، وتدور قصة الفيلم حول فيلم قصة حياة رائد الفضاء الأمريكي الأسطوري نيل أرمسترونج من 1961-1969، في رحلته ليصبح أول إنسان يسير على سطح القمر.

الفيلم من بطولة ريان جوسلينج، و كلير فوي، وبابلو شرايبر، وايثان امبري، وكايل تشاندلر، وجيسون كلارك، وكيران هايندز، ومن إخراج دامين شازيل، ومن تأليف جوش سينجر، ومستوحى من كتاب للمؤلف جيمس ر. هانسن عن قصة حياة رائد الفضاء نيل أرمسترونج وفاز بجائزة أفضل موسيقي تصويرية وحقق 100 مليون دولار أمريكي.

A Star Is Born

فيلم A Star Is Born، من بطولة ليدى جاجا وبرادلى كوبر ومن إنتاج شركة وارنر برزر ويتضمن العديد من الجوانب التي تساعد على نجاحه بطريقة مذهلة، مما جعل النقاد يتنبأون بتحطيمه للأرقام القياسية خلال العام، وأن يصبح واحد أهم الأفلام التي تم طرحها خلال 2018.

الفيلم احتوى على الكثير من المشاهد الرومانسية التي أكدت على علاقة الحب القوية التي نشأت بين المطرب المشهور "جاك" والمطربة "آلى" التي قابلها صدفة أثناء قيامه بجولته الغنائية التي تتطلب منه السفر إلى العديد من البلدان في فترات متقاربة، ليقعا في الحب من النظرة الأولى التي تجعله يلاحقها إلى غرفة تغيير الملابس ومن ثم يقوم بقضاء الليلة معها متجولا في شوارع المدينة، ليكتشف أنها بالإضافة إلى صوتها القوى والجميل أنها تقوم بكتابة أغانيها بنفسها، ولنفسها، ولكنها تشعر بالخجل من غنائها امام المستمعين، ليرسل سائقه الخاص إلى باب منزلها ليحضرها لتستكمل معه رحلته الغنائية، ومن أول مرة تتواجد فيها على المسرح يقدمها إلى الجمهور من خلال أغنيتها التي قامت بغنائها له الليلة التي سبقتها، ليتفاعل معها الجمهور منذ أول دقيقة، وتبدأ من هنا رحلتها الفنية، التي تستطيع من خلال صوتها وثقتها بنفسها التي اكتسبتها من وجوده إلى جانبها أن تتقدم لتكون واحدة من أهم المغنيات في فترة قصيرة، ويتم ترشيحها إلى العديد من الجوائز الهامة.

الفيلم من بطولة مجموعة متميزة من الممثلين على رأسهم ليدى جاجا وبرادلى كوبر، وسام إليوت ،ويليام بيلى، إيدى جريفن، ريبيكا فيلد، وغيرهم، وطرح يوم 5 أكتوبر الماضى فى جميع دور العرض حول العالم، وحقق إلى الان إيرادات وصلت إلى 406 مليون دولار.

Vice

حقق فيلم Vice إيرادات وصلت إلى 39 مليون دولار أمريكى وهو العمل الذي تدور أحداثه حول كيفية مساعدة تشيني لجورج بوش ليكون "أقوى رجل في العالم"، ويلعب دور الرئيس في الفيلم سام روكويل، ويلعب الممثل البريطاني كريستيان بيل لشخصية "ديك تشيني" نائب رئيس الولايات المتحدة السابق.

الفيلم من تأليف وإخراج آدم مكاي كاتب السيناريو الحائز على جائزة الأوسكار عن "The Big Short"، ومن بطولة إيمي آدامز، ستيف كاريل، أليسون بيل، وغيرهم من النجوم ونال بطل الفيلم كريستيان بيل جائزة الجولدن جلوب عن دوره بالفيلم.

The Wife

الفيلم من بطولة ماكس مكاوى، وكريستيان سلاتر، وإليزابيث ماكجفرن، وهاري لويد، وجلين كلوز، وجوناثان برايس، وأليكس ويلتون ريجان، ومن إخراج Björn Runge، ومن تأليف جين أندرسون، وميج وليتزر.

وتدور قصة الفيلم حول المقولة الشهيرة "وراء أى رجل عظيم هناك دائمًا امرأة وأنت على وشك مقابلتها" وبطلته جوان كاسلمان، وهي الزوجة المثالية المخلصة، التى قضت أربعين سنة تضحي بمواهبها وأحلامها وطموحاتها في إشعال نار زوجها الكاريزمي "جو" ومهنته الأدبية الهائلة، حيث كانت تتجاهل خياناته وأعذاره بالفكاهة، وتري أن ميثاقهم المصيرى قام ببناء الزواج على تنازلات غير متساوية، ولكن وصلت جوان إلى نقطة كسرها، ليلة فوز جو بجائزة نوبل للآداب، ومن ثم تكون جون في مواجهة أكبر تضحية بحياتها ومسيرتها المهنية وحقق الفيلم 17 مليون دولار أمريكي ونالت جلين كلوز جائزة الجولدن جلوب عن دورها بالفيلم.

Roma

فيلم Roma حاز على جائزة الأسد الذهبى من مهرجان فينيسيا السينمائى الـ75، ومن بطولة ياليتزا أباريسيو، مارينا دي تافيرا، دييجو كورتينا أوتري، كارلوس بيرالت، ماركو جراف، دانيلا ديميسا، نانسي جارسيا، فيرونيكا جارسيا، آندي كورتيس، فرناندو جريدياجا.

قصة الفيلم تسرد عامًا في حياة عائلة من الطبقة المتوسطة في مكسيكو سيتي في أوائل السبعينيات، والتي تواجههم العديد من المشاكل والأحداث المشوقة، ومن تأليف وإخراج ألفونسو كوارون ونال مخرجه جائزة الجولدن جلوب لأفضل مخرج.

كفر ناحوم

يتنافس الفيلم اللبناني كفر ناجوم علي جائزة أفضل فيلم أجنبي وهو الفيلم الذي نال العديد من الجوائز منها جائزة لجنة التحكيم فى مهرجان كان السينمائى الدولى، وجائزة الجمهور فى مهرجان سراييفو الدولى بالبوسنة والهرسك، وجائزة الجمهور فى مهرجان ملبورن بأستراليا، وجائزة لجنة التحكيم فى مهرجان النروج السينمائى الدولى، وجائزة الجمهور التفضيلية فى مهرجان كالجارى فى كندا، وجائزة أفضل ممثل للطفل زين الرفيع، وجائزة لجنة تحكيم الشباب لأفضل فيلم فى مهرجان أنطاليا، وكان متوقعا له أن ينال جائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم أجنبي خاصة وأن أغلب التوقعات كانت تشير الي ذلك.