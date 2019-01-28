شكرا لقرائتكم خبر عن سمر مرسى تبدأ تصوير "لمس أكتاف" مع ياسر جلال بعد 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الفنانة سمر مرسى تصوير أول مشاهدها فى مسلسل "لمس أكتاف" مع النجم ياسر جلال بعد 10 أيام، حيث تجسد فى العمل أحد ادوار البطولة النسائية إلى جانب الفنانة حنان مطاوع والفنانة ايمان العاصى التى تعاقدت على العمل منذ أيام قليلة.



سمر مرسى

مسلسل "لمس أكتاف" تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، سمر مرسى، هبة عبد الغنى، محمد عز وبطل العالم فى المصارعة كرم جابر وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة تباعاً خاصة وأن العمل يعتمد فى أحداثه على شخصيات متتعدة.

وكان آخر أعمال سمر مرسىى، مسلسل "بالحجم العائلى" فى شهر رمضان الماضى تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل وشارك فى بطولته ميرفت أمين، ويسرا اللوزى، وأحمد مجدى، وندا موسى، وركين سعد، وكارولين خليل، وعمر حسن يوسف، وشيماء سيف، وأحمد كرارة، ومحمد مهران، وديانا هاشم وآخرون.