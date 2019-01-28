شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ياسر جلال يحتفل ببدء تصوير "لمس أكتاف" مع بطلات المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت أسرة مسلسل "لمس أكتاف" بطولة النجم ياسر جلال، ببدء التصوير داخل أحد المراكب النيلية بمنطقة إمبابة، وشارك فى الاحتفالية وتقطيع تورتة العمل، كل من النجوم حنان مطاوع وإيمان العاصى وسمر مرسى وعدد آخر من مساعدي المخرج حسين المنباوى، والمؤلف هانى سرحان.

ونشرت الفنانة حنان مطاوع عدداً من الصور أثناء الاحتفالية، وكتبت معلقة : أنا وصديقى ياسر جلال وأختى إيمان العاصى والبنت العسل سمر مرسى، بداية تصوير "لمس أكتاف" يارب وفقنا.

مسلسل "لمس أكتاف" يعد البطولة الثالثة للنجم ياسر جلال فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم مسلسلس "ظل الرئيس ورحيم"، ويشارك فى المسلسل المقرر أن يخوض من خلاله السباق الرمضانى كل من فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، وجارى التعاقد مع عدد من الفنانين، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين النباوى ، إنتاج سينرجى .