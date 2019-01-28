مريم حسن مع "أبو جبل" في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تعاقدت الفنانة مريم حسن، على المشاركة في مسلسل "أبو جبل"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني القادم، أمام الفنان مصطفى شعبان.
ويستعد صناع العمل تصوير المشاهد الأولى الأسبوع القادم، بعد الاستقرار على أماكن التصوير، والانتهاء من اختيار باقي الممثلين.
المسلسل بطولة مصطفى شعبان، دياب، نجلاء بدر، عائشة بن أحمد، محمد علي رزق، محمود البزاوي، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد صالح
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