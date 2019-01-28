"كايرو شو": سنقدم "الملك لير" برؤية جديدة.. والجمهور متشوق لعودة "الفخراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أكد القائمون على شركة "كايرو شو" –أول كيان مصري لصناعة الترفيه- أن مسرحية "الملك لير" التي من المقرر أن يقدمها الفنان الكبير يحيى الفخراني في التجمع الخامس بكايرو فيستيفال سيتي، ستُقدم برؤية مختلفة عن تلك التي سبق وقدمها الفخراني على مسرح الدولة قبل سنوات.
وأصدرت الجهة المنتجة بيانًا صحفيًا يوضح أنها حرصت على توفير كافة الإمكانيات اللازمة ليخرج العمل بشكل لائق، لافتًا إلى أن جمهور المسرح المتشوق لعودة الفخراني سيلمس تميزًا كبيرًا على كافة المستويات، بدءًا من الملابس والصوت وحتى الديكورات و تجهيزات المسرح ذاته .
وأشار إلى أن "الملك لير" من إخراج المخرج الشاب تامر كرم، وترجمة الدكتورة فاطمة موسى، ويشارك في بطولتها نخبة من كبار النجوم والنجمات إلى جانب عدد من الوجوه الشابة الواعدة.
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