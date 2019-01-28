وفاة المخرج عجمي السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا صباح اليوم، المخرج عجمي السيد بعد صراع مع المرض، وشيع جثمانه عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من أفراد أسرته.

المخرج الراحل درس الإخراج بالمعهد العالي للسينما، وأبرز أعماله مسلسل "القاهرة 2000"، سيت كوم "لوكاندة زوزو"، فيلم

"كاريكاتير الثورة".

يذكر أن المخرج الراحل انتهى من تصوير فيلم "مطربين عن الطعام" الذي لم يتم عرضه بعد.