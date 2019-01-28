شاهد.. نسرين طافش: سعيدة بنجاح فيلم نادي الرجال السري

الفنانة نسرين طافش كتبت - إيمان محمد نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة تجمعها بالفنان ماجد الكدواني من كواليس فيلم "نادي الرجال السري"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وكتبت "طافش" عبر صفحتها قائلة :"صباح الخيرات سعيدة جدا بأصداء نجاح فيلم نادي الرجال السري وسعيدة بمحبتكم و بكل رسائلكون و تعليقاتكون و تغريداتكون الجميلة". وتابع :"الصورة من كواليس الفلم مع العزيز ماجد الكدواني ذو الموهبة الإستثنائية.. إنسان راقي وواعي.. كل الحب والتقدير".

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