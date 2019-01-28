شاهد.. خالد الصاوي يروج لعمل جديد يجمعه بتامر حسني وزينة

الفنان خالد الصاوي كتبت - إيمان محمد روج الفنان خالد الصاوي، لعمل جديد يجمعه بكل من الفنان تامر حسني والفنانة زينة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". "انستجرام". وكتب "الصاوي" عبر صفحته قائلًا : "كل سنة وأنت طيب مع النجم تامر حسني والنجمة زينة ومعانا قلت أرجعلكم بلوك جديد واختلف بعد كرش وقرعة الضيف". ويذكر أن آخر أعمال الفنان خالد الصاوي فيلم "الضيف" الذي يعرض حاليًا ويشاركه البطولة كل من أحمد مالك، شيرين رضا، جميلة عوض، إخراج هادي الباجوري.

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