شاهد.. إيميلي بلانت تشارك إيما ستون في قبلة مزدوجة على خدي حبيبها جون كراسينسكي

ايميلي بلانت وجون كراسينسكي

كتبت - إيمان العوضي :

حضر الفنان الامريكي جون كراسينسكي، أمس الأحد، حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة، وظهر في لقطة فريدة برفقة حبيبته النجمة إيميلي بلانت والنجمة إيما ستون التقطتها عدسات المصورين.

ظهر كراسينسكي في الصورة وهو يتلقي قبلتين علي خده من النجمتين الأمريكيتين إيميلي و إيما بدي فيها سعيدًا، وانتشرت تلك اللقطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير.



يذكر أنه تم تكريم الممثل وإيميلي بلانت وفازت بجائزة "أفضل ممثلة في دور رئيسي" عن فيلمها "Mary Poppins Returns"، من حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في دورته ال 25 هذا العام، المقام بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

شاهد لحظة تكريم إيميلي بلانت...

