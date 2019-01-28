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حضر الفنان الامريكي جون كراسينسكي، أمس الأحد، حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة، وظهر في لقطة فريدة برفقة حبيبته النجمة إيميلي بلانت والنجمة إيما ستون التقطتها عدسات المصورين.
ظهر كراسينسكي في الصورة وهو يتلقي قبلتين علي خده من النجمتين الأمريكيتين إيميلي و إيما بدي فيها سعيدًا، وانتشرت تلك اللقطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير.
يذكر أنه تم تكريم الممثل وإيميلي بلانت وفازت بجائزة "أفضل ممثلة في دور رئيسي" عن فيلمها "Mary Poppins Returns"، من حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في دورته ال 25 هذا العام، المقام بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.
شاهد لحظة تكريم إيميلي بلانت...
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. إيميلي بلانت تشارك إيما ستون في قبلة مزدوجة على خدي حبيبها جون كراسينسكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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