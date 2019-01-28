حسن الرداد وحمادة هلال آخر النجوم الذين لحقوا بسباق دراما رمضان المقبل

في اللحظات الأخيرة، قرر الفنان حسن الرداد والمطرب حمادة هلال اللحاق بسباق دراما شهر رمضان المقبل، من خلال مسلسلين جديدين، حيث احتفل الفنان حمادة هلال ببدء تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد «ابن أصول»، الذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل، وذلك في أحد الأستوديوهات بمنطقة شبرامنت.

وحضر الاحتفال الأبطال المشاركون في المسلسل، وهم: سوزان نجم الدين، كريم أبو زيد، إسلام إبراهيم، إضافة إلى مخرج العمل محمد بكير.

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ويجسد حمادة هلال في المسلسل دور صاحب شركة ألماس، والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، ويشارك في بطولته سوزان نجم الدين، إيناس إبراهيم، وإسلام إبراهيم، وجارٍ التعاقد مع باقي الفنانين، وإنتاج شركة سينرجي.

أما الفنان حسن الرداد، فقد تعاقد مؤخرًا مع المنتج أحمد السبكي على بطولة مسلسل بعنوان «الابن الـ13»، والذي يبعد به عن الكوميديا التي قدمها العام الماضي في مسلسل «عزمي وأشجان»، ويعكف الرداد حاليًا على اختيار أبطال المسلسل؛ لبدء التصوير قريبًا.