التعليق الأول لطليق رانيا يوسف على الفيديو الإباحي الملفق لها

علّق طارق عزب، طليق الفنانة رانيا يوسف، على أزمة الفيديو الإباحي الملفق لها، عبر حسابه بموقع «إنستجرام» قائلًا: «لما شخص وضيع يخوض في أعراض الناس بالشكل ده، وبعض الناس تنقل وتروّج للكذب والافتراء بالسهولة دي، يبقي فيه حاجة غلط في المجتمع».

وأضاف: «رانيا يوسف الإنسانة والفنانة المحترمة ستظل أكبر من السفه وانعدام الأخلاق عند البعض».

اقرئي أيضا : شاهد: ليلي علوي تحتفل بعيد ابنها خالد وتنشر صوراً تجمعها به بعدما أصبح شاباً

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد أكدت أن الفيديو الإباحي، الذي نشر باسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مزيف وغير حقيقي، ما دعاها لإصدار بيان لها عبر حسابها الرسمي بـ«تويتر»، أكدت فيه أنه سيتم مقاضاة أي موقع أو جريدة أو صفحة عبر مواقع التواصل تسيء إليها بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية mbc مصر، يوم السبت الماضي، أن هناك مواقع إخبارية غير رسمية استخدمت اسمها في نشر أخبار وصور تسيء إليها، مبررة ذلك: «علشان اسمى تريند بياخدوه يعلوا بيه نسبة المشاهدة على أخبارهم، والمواقع كلها نقلته».