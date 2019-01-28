بالصور.. ميسون أبو أسعد تحصل على عضوية الممثلين المصرية

شاركت الفنانة ميسون أبو أسعد جمهورها عبر حسابها على «إنستقرام» بصورة مع الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية المصرية، وكشفت من خلال هذه الصورة حصولها على عضوية نقابة المهن التمثيلية المصرية.

وعلّقت ميسون على الصورة، وقالت: «سعيدة جدًا بعضوية #المهن_التمثيلية_في مصر، وأتشرف بعضويتي في النقابة إلى جانب الزملاء والإخوة من الفنانين المصريين اللي اتعرفت عليهم في العمل وفي مرحلة دبلومة الإخراج في أكاديمية الفنون في مصر، وبشكر من قلبي الأساتذة الدكاترة اللي درسولي على الاستفادة والخبرة الكبيرة اللي قدموها لي. وشكرًا للأستاذ الدكتور #أشرف_زكي ولنقابة المهن التمثيلية».

وتلقت ميسون الكثير من التهاني من جمهورها ومحبيها، الذين أعربوا عن سعادتهم باستقرار ميسون في الساحة الفنية بمصر، وأكدوا أنهم ينتظرون الكثير من الأعمال الجيدة لها خلال الفترات المقبلة.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال ميسون أبو أسعد كان مسلسل «السلطان والشاه»، والذي شاركت في بطولته بجانب كوكبة من نجوم الدراما، من بينهم: سامر المصري، محمد رياض، صفاء سلطان، ومادلين طبر، ومن تأليف عباس الحربي، وهيثم السيد، وإخراج محمد عزيزية، والذي دارت أحداثه في إطار تاريخي، وحقق نجاحًا ملحوظًا وقت طرحه بالشاشات.

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