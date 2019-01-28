تعرف على أحدث إيرادات «نادي الرجال السري»

استطاع فيلم «نادي الرجال السري» خوض منافسة موسم نصف العام بقوة، الأمر الذي ظهر بوضوح؛ من خلال إيرادات الفيلم على شباك التذاكر، والتي حققها خلال الأيام الأولى من طرحه بدور العرض السينمائية، ومجموع إيرادات الفيلم بعد 3 أيام من عرضه 6.858.485؛ أي نحو 6 ملايين و860 ألف جنيه، وبذلك يكون قد تفوق على فيلم «122»، الذي يقوم ببطولته الفنان طارق لطفي، حيث كان في صدارة الأفلام من حيث الإيرادات.

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تدور أحداث «نادي الرجال السري» في إطار كوميدي، حول طبيب يحاول تكوين جروب للرجال فقط، يعمل من خلاله على خيانة الزوجات، ولكن تتطور الأحداث خلال الفيلم، وتكتشف زوجته الأمر.

وكان العرض الخاص للفيلم قد شهد استقبال الضيوف بشكل طريف ومختلف، وذلك من خلال مجموعة من الشباب الذين ارتدوا «فوط حلاقة»، وكانوا في انتظار الضيوف، وبعد انتهاء العرض قدموا هدية «فوطة حلاقة» مزينة بطباعة اسم الفيلم عليها للحضور، والفيلم تم طرحه بعدد من البلدان العربية، منها: السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، سوريا، لبنان، العراق، تونس، المغرب، فلسطين، والسودان.

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جدير بالذكر أن فيلم «نادي الرجال السري» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم الفنان كريم عبدالعزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، ونسرين طافش، والمؤلف أيمن وتار، والمخرج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج لؤي عبد الله، ووائل عبد الله.