عادل إمام يحسم قراره النهائي في مشاركته بـ"فلانتينو"

قرر الزعيم عادل إمام خلال الساعات الماضية حسم قرار مشاركته في مسلسل «فلانتيو»، وذلك بعد التأجيلات التي كان من المتوقع أن تلحق بالمسلسل بسبب مشاكل في الأجر ومواقع التصوير، ولكن انتهت بقرار بدء الزعيم تصوير المشاهد الأولى من دوره في مسلسل «فلانتينو» الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر عرضه بالموسم الرمضاني المقبل على أن يتم التصوير في الديكور الخاص باستوديو النحاس.

اقرئي أيضًا : منى الشاذلي تكشف عن صورة نادرة لها أيام الجامعة.. فهل تغير شكلها؟

وكان الزعيم عادل أمام ظهر خلال الفترة الماضية مع فريق عمل مسلسل خلصانة بشياكة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من خلال صورة نشرها مكي، ولم يعلق مكي على الصورة واكتفى بكتابة هاشتاجات باسمه واسم عادل إمام، وتوقع الجمهور في وقتها مشاركة الزعيم في جزء جديد من المسلسل، لكن خرج الزعيم بقرار مشاركته في مسلسل «فلانتينو»، الذي يشارك فيه مع الفنانة دلال عبد العزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي من خلال المواقف بين الأبطال، ولكن هناك بعض المواقف الدرامية في المسلسل؛ لأن الزعيم يتزوج مرة أخرى من امرأة تصغره بسنوات عديدة خلال أحداث المسلسل، وتنشب خلافات بينه وبين زوجته الأولى، وتتطور الأحداث في إطار تشويقي، ومن المتوقع أن يحقق «فلانتينو» نسبة مشاهدة عالية خلال الموسم الرمضاني.