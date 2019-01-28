بعد نجاح مافيا.. محمد رمضان يحولها لفيلم أكشن

قامت الفنانة الاستعراضية آلا كوشنير بنشر مقطع فيديو من خلال حسابها الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهي ترقص على أغنية»مافيا» للفنان محمد رمضان، كما قام رمضان بنشر صورة تجمعه بالراقصة الشهيرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وعلق على الصورة: «برافو.. مافيا» ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا.

شاهدي الفيديو :

وقرر الفنان محمد رمضان، تحويل أغنية مافيا التي طرحها خلال الأيام الماضية، لفيلم سينمائي جديد، ومن المقرر أن تنتجه شركة الريماس، وذلك بعد أن حققت الأغنية نجاحاً كبيراً وأصبحت تريند على مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، يستعد الفنان محمد رمضان خلال الأيام الحالية، لتصوير دوره في مسلسله الرمضاني الجديد «زلزال»، والذي يتعاون فيه مع المؤلف عبدالرحيم كمال، والمخرج إبراهيم فخر، ومن المقرر أن يخوض به الموسم الرمضاني المقبل، واضطر رمضان لتخفيض أجره في المسلسل، وذلك بعد الإعلان عن وضع حد لميزانية المسلسلات وأجور الفنانين؛ ليحصل هذا العام على حوالي 18 مليون جنيه.

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جدير بالذكر، أن أغنية «مافيا» حققت نجاحاً كبيراً خلال الأيام الماضية، وهي من كلمات إسلام شندي، ومحمد الفنان، وكنكا، وألحان إسلام الأبيض، وتوزيع ديزل، وكليب الأغنية من إخراج ياسر سامي.

