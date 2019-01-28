تفاصيل مشاركة هيثم زكي بفيلم "كابوريا 2"

يستعد الفنان هيثم أحمد زكي، خلال الأيام الحالية، لتحضير دوره في فيلم «كابوريا 2»، وذلك بعد آخر مشاركة له من 11 سنة، والتي كانت بطولة فيلم «البلياتشو». يتعاون هيثم في الفيلم مع كل من المخرج كريم إسماعيل والمؤلف عمرو الدالي، ويقدم هيثم خلال الفيلم مشاهد مكملة لفيلم والده الراحل، الذي قدمه عام 1990، وشارك في وقتها ببطولته كل من الفنانة رغدة وسحر رامي ومحمد لطفي ويوسف داود، والراحل حسين الإمام، والمؤلف عصام الشماع، والمخرج خيري بشارة، وحقق «كابوريا» وقت عرضه بالسينمات نسبة إقبال كبيرة من الجمهور، ومن المتوقع أن يشهد الجزء الثاني إقبال عدد كبير من الجمهور، خاصة من عشاق الراحل أحمد زكي، والمتوقع أن يتصدر الفيلم الإيرادات وقت طرحه بدور العرض السينمائية.

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كانت هناك مشاركة مميزة للفنان هيثم أحمد زكي في فيلم «الكنز»، حيث تعاون مع كل من الفنان محمد رمضان، محمد سعد، هند صبري، روبي، أمينة خليل، وأحمد رزق، والمخرج شريف عرفة.

وكان آخر أعمال هيثم الدرامية دوره في مسلسل «كلبش 2» الذي تعاون فيه مع الفنان أمير كرارة، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال شخصية «عاكف أبو العز».