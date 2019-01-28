بالصور.. فريق فيلم الممر، يستكمل التصوير بالصحراء

يواصل فريق عمل فيلم «الممر» خلال الأيام الحالية، تصوير مشاهد الفيلم في مدينة السويس؛ نظراً لأنه يتحدث عن بطولات الجيش المصري في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

ونشر الفنان محمد فراج، المشارك في الفيلم، الصورة الجماعية الأولى لأبطاله، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، والتي ضمت كلاً من: الفنان أحمد عز، وأحمد صلاح حسني، وأحمد رزق، ومحمد شرنوبي، وأمير صلاح الدين، ومحمود حافظ، وعلق فراج على الصورة: «كان لينا الشرف إننا نحكي حكاية الأبطال.. الممر.. صيف2019».

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ليعلن من خلال التعليق على الصورة، عن أن الفيلم سيتم طرحه في موسم أفلام عيد الفطر في صيف 2019، لاقت الصورة إعجاب عدد كبير من الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا، وتنوعت التعليقات وكان أبرزها: «والله حماسك كنت حاسس إنك أنت اللي كاتبه.. بس فعلاً أنا عاوز نفس المجهود في حاجة جديدة حتبقى أحلى بكتير».

وتساءل الجمهور عن الأبطال الحقيقيين للقصة من خلال التعليقات: «مين الأبطال اللي انتوا بتحكوا حكايتهم، وهل دي قصة حقيقية»؟

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وتدور أحداث الفيلم عن مجموعة من الصاعقة المصرية في حرب الاستنزاف ضد إسرائيل، وهو قصة أمير طعيمة، ومن إخراج شريف عرفة.