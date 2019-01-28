تعرّف على موعد زواج ريهام حجاج

ردت الفنانة ريهام حجاج على سؤال من متابعة لها، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حول عدم ارتدائها فستان زفاف بمناسبة زواجها من طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، وقالت ريهام إنها منتظرة انتهاء تصوير دورها في مسلسل «كارمن»، وستقوم بعمل كل طقوس الفرح على طريقتها الخاصة.

يعتبر مسلسل «كارمن» أول بطولة درامية للفنانة ريهام حجاج، ومن المقرر أن يعرض مسلسل «كارمن» على قناتي cbc وcbc دراما، خلال شهر فبراير (شباط) المقبل، وهو ينتمي لنوعية المسلسلات الطويلة؛ لأنه مكوّن من 60 حلقة.

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يشاركها في المسلسل عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم: أحمد حلاوة، محمد كيلاني، صبا الرفاعي، عمر الشناوي، شيرين، وياسر علي ماهر، ولاء الشريف، وهاجر أحمد، وهو للمؤلف خالد حمام، والمخرج حسين شوكت، ومن إنتاج شركة «ميديا هاوس بيكتشرز».

وكانت الفنانة ريهام قد علّقت على الهجوم الموجّه ضدها من خلال رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب إعلانها الزواج من طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث اتهمها البعض بأنها خطفت زوج صديقتها وزميلتها في الوسط، ولهذا خرجت ريهام حجاج عن صمتها، ونفت أي علاقة صداقة تجمعها مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.

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علّقت ريهام على إحدى المعجبات على السوشيال ميديا: «والله يا سماح مش صحاب ولا عمرنا اتقابلنا أصلًا!».