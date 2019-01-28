منى الشاذلي تكشف عن صورة نادرة لها أيام الجامعة.. فهل تغير شكلها؟

قامت الإعلامية منى الشاذلي بنشر ذكرياتها الجامعية مع الفنان محمد هنيدي من خلال برنامجها معكم المذاع عبر شاشة «سي بي سي» وكان هنيدي وقتها ضيفاً في جامعتها، وذلك بعد مسرحيته «حزمني يا»

علقت منى الشاذلي على الأزياء في الصورة: «اللبس ده كان من الزمالك.. وكان موضة وقتها.. لكني مش مصدقة إني لابساه.. وشكل الصورة مضحك جدًا».

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كشفت عن ذكرياتها مع هنيدي في وقتها، فكان يوم امتحان لها، واضطرت إلى لم شعرها في سرعة للظهور في الحلقة، وكان الزي الذي ارتدته في الحفل كان من أموالها الخاصة؛ لأنها كانت تعمل في مجال الإعلام خلال إجازة الصيف.

يعرض خلال الأيام الحالية للفنان محمد هنيدي مسرحية «3 أيام في الساحل» وذلك بعد 16 عاماً من غيابه عن خشبة المسرح، وتعتبر المسرحية محاولة من الفنان محمد هنيدي لجذب الجمهور للمسرح في القطاع الخاص.

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جدير بالذكر أن «3 أيام في الساحل» تعرض على خشبة مسرح «كايرو شو» في مدينة 6 أكتوبر، والذي يعتبر من أحدث المسارح المصرية خلال الفترة الحالية، وتعرض المسرحية بشكل يومي التاسعة مساء بمشاركة عدد كبير من النجوم والمواهب الشابة، من بينهم الفنان بيومي فؤاد ومها أبوعوف وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسى ومحمد محمود وأحمد الحلواني والمخرج مجدي الهواري.