الفنانة رانيا فريد شوقي تنضم لمسرحية "الملك لير"

أنضمت الفنانة رانيا فريد شوقي لمسرحية الملك لير التي يقدمها الفنان يحيى الفخراني خلال الفترة القادمة على أحد المسارح الخاصة ، المعروف أن الفنان يحيى الفخراني قدم العمل عام 2001 على المسرح القومي وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

اشترك في بطولة العمل آنذاك سوسن بدر وريهام عبد الغفور وتدور أحداث المسرحية حول ملك يقوم بتقسيم كل ممتلكاته على أولاده وبعد أن يقوم بذلك يسيطرون عليه ويتهموه بالجنان حتى ينالوا لقب الملك أيضا فيغادر أولاده للبحث عن الحب في مكان آخر وهي من روائع شكسبير.

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