الفنان أحمد داوود ينضم لأسرة مسلسل "في يوم وليلة"

أنضم الفنان أحمد داوود لأسرة مسلسل في يوم وليلة التي تقوم ببطولته دينا الشربيني ومن المقرر عرضه في رمضان القادم. المسلسل تدور أحداثه في إطار من التشويق من خلال محامية تبحث عن حل لغز جريمة قتل. أحمد داوود قدم للدراما التليفزيونية مجموعة من الأعمال المميزة منها جراند أوتيل ، سجن النسا ، هذا المساء ويصور حاليا فيلم "أولاد رزق2" مع أحمد عز. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا - أحمد داوود يكشف عن أعماله الفنية في السينما والتلفزيون - ياسر جلال يُنهي تعاقده مع شركة فنون مصر بعد نجاح "رحيم"

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