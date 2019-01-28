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شكرا لقرائتكم خبر عن زمان وأنا صغير.. اعرف ديه مين من نجوم الغناء العربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تكون صور النجوم فى طفولتهم وشبابهم محل اهتمام وجذب للجمهور، الذى يحرص على متابعة أى محتوى يقوم الفنان بنشره عبر وسائل تواصل الاجتماعى.
النجمة ديانا حداد، نشرت عبر حسابها صورة لها فى طفولتها مع والدتها، حيث تبدو أنها تغيرت إلى حد كبير فى ملامحها وشكلها، حيث تقف وراء والدتها فى براءة وأيضا "شقاوة"
وعلقت ديانا حداد على الصورة قائلة " طول عمرى شقية وبحب التصوير وعلى فكره أنا اللى فوق .. بس الفرق كان وجود أمى بحياتى بهاك الأيام .. اللى حضنها بيسوى العالم كله .. ان شاء الله هى بمكان أفضل .. الف رحمة تنزل على روح حبيبتى الغالية".
صورة للمطربة ديانا حداد فى طفولتها
يذكر أن آخر أعمال ديانا حدادا كان كليب "دخيلك: وتأليف مانع بن سعيد العتيبة، وألحان على كانو، إخراج جاسم الجسمى.
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