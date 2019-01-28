شكرا لقرائتكم خبر عن "بوسة" أنهت كل شائعات ارتباط ليدى جاجا وبرادلى كوبر.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر كريستيان كارينو أن ينفي كل الشائعات التي انتشرت مؤخرا حول ارتباط خطيبته النجمة العالمية ليدي جاجا بنجم هوليود الشهير برادلي كوبر، فحرص أمس كارينو خلال حضوره بصحبه جاجا حفل " SAG Awards" لعام 2019 والتي اقيمت في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية أن يٌقبل جاجا أكثر من مرة أمام عدسات المصورين لينفي ما تردد حول انفصاله عن جاجا و ارتباطها بكوبر .

يذكر أن ليدي جاجا قدمت مؤخرا فيلم " A Star Is Born " مع برادلي كوبر ، و العمل تدور احداثه فى إطار درامى حول نجم سينمائى يساعد ممثلة ومطربة شابة لتصل للشهرة والذى يقع فى حبها، الفيلم من بطولة ليدى جاجا وبرادلى كوبر الذى قام بإخراج العمل، كما شارك بالبطولة أيضًا كل من سام إليوت وويليام بيلى وإيدى جريفن، وريبيكا فيلد وغيرهم. ومن المتوقع أن ينافس الفيلم فى العديد من الجوائز، وحظى على إعجاب الكثير من النقاد حول العالم.



كارينو يقبل جاجا



ليدى جاجا وخطيبها



ليدى جاجا وخطيبها