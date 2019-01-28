شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكري رحيل عماد حمدي.. "فتي الشاشة الاول" الذي مات كفيفا ومكتئبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما تكون النهايات لأغلب الفنانين غير البدايات تماما، فبعد نجوميته وتلقيبه بفتى الشاشة الأول من نهاية الأربعينيات وحتي منتصف الستينات، رحل الفنان عماد حمدي في نفس هذا اليوم 28 يناير عام 1984 وحيداً في منزله عن عمرٍ ناهز الـ 74 عاما، على إثر أزمة قلبية حادة جداً بعد رحلة طويلة للغاية مع العمى التام والاكتئاب المزمن .



عماد حمدي ونور الشريف جمعهما فيلم سواق الاتوبيس

النجم عماد حمدي كان أحد عظماء السينما المصرية وقدم العديد من الشخصيات وتطور أدائه مع كل مرحلة عمرية مر بها، فقدم دور الحبيب والشاب الملتزم في بداياته ثم أدوار الرجل الشهم وبعدها دخل في مرحلة أخرى من الشخصيات ما بين الاب الطيب المكافح مثل دوره في " أم العروسة " أو الأب المستهتر والمدير الظالم مثلما قدم شخصية " شرارة " في فيلم " أميرة حبي انا " مع سعاد حسني وحسين فهمي وكلنا يتذكر الجملة الشهيرة لسعاد حسني حينما قالت له : يحموك في كنكة يا شرارة بيه .



مع زوجته نادية الجندي وابنهما هشام

عماد حمدي هو أشهر من قال " يا نينه " في السينما المصرية فقد كانت له طريقة خاصة في نطقها وتطور أدائه في فيلم " ثرثرة فوق النيل " وقدم مشهدا عبقريا وهو يسير في الشارع، وقام ببطولة العديد من الأفلام الهامة في السينما المصرية منها ""خان الخليلي" و"ميرامار" و"ثرثرة فوق النيل" لنجيب محفوظ ووصل رصيده السينمائي لأكثر من 150 فيلما كان آخرها فيلم "سواق الاوتوبيس" مع المخرج عاطف الطيب سنة ١٩٨٢ ثم فيلم "النشالة " مع محمود ياسين ونيللي سنة ١٩٨٤ ومن اخراج حلمي رفلة.

الفنان عماد حمدي تزوج من الراقصة حورية محمد ثم من الفنانة فتحية شريف وأنجب منها ابنه " نادر " ثم من الفنانة شادية ولم ينجب منها ثم تزوج الفنانة نادية الجندي وأنجب منها "هشام" .



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النجم الراحل عماد حمدي