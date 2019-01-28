شكرا لقرائتكم خبر عن مريم حسن تقابل مصطفى شعبان فى "أبو جبل" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت الفنانة مريم حسن على المشاركة فى بطولة مسلسل "أبو جبل" أمام النجم مصطفى شعبان وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة "سينرجى"، حيث تقدم مريم دور إحدى البطلات الثلاثة فى العمل مع مصطفى شعبان.



مريم حسن

وحدد القائمون على المسلسل مطلع الأسبوع المقبل موعداً لبدء تصوير أول المشاهد بعد الانتهاء من تجهيز الديكورات والتعاقدات مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة وذلك بعد التعاقد رسمياً مع مصطفى شعبان، نجلاء بدر، مريم حسن، دياب، عائشة بن أحمد، محمود البزاوى، محمد على رزق، غفران محمد.

يذكر أن مريم حسن قامت مؤخراً ببطولة حكاية من حكايات الجزء الثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك" بعنوان "جدول الضرب" على شاشة cbc تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى وشاركها البطولة أحمد مجدى وأميرة الشريف وهاله فاخر ولي لي قاسم وإخراج مصطفى فكرى.