ألبوم حماقى "كل يوم من ده" يحقق 25 مليون مشاهدة على يوتيوب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح ألبوم النجم محمد حماقى "كل يوم من ده"، منذ طرحه فى الأسواق، يوم الخميس الماضى، فى تصدر مواقع التواصل الاجتماعى ومؤشرات البحث عبر جوجل، كما تصدر الألبوم تريند "يوتيوب" فى مصر، ووصلت نسبة مشاهدة الألبوم حتى كتابة هذه السطور أكثر من 25 مليون مشاهدة على "يويتوب".

وكانت الشركة المنتجة للألبوم، قررت طرحت ألبوم محمد حماقى بشكل يحدث لأول مرة فى مصر، وهى عبارة عن "ألبومين فى ألبوم"، كما تم طرح الألبوم فى موعد، فى جميع الأماكن فى مصر، وحرص محبى محمد حماقى على التواجد فى "فيرجين" من اجل الاحتفال بالألبوم وشراء النسخة الأصلية منه.



مشاهدات البوم حماقى

ألبوم "كل يوم من ده" يتكون الـ "سي دى" الأول "A SIDE" يضم 10 أغنيات وهم "يزلزل"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونى سهرانة"، و"صور"، و"وأعمل ايه"، و"بقيت معاه"، و"يا غربة"، و"م البداية"، و"يا ستار"، أما "B SIDE"، فيضم "قدام الناس"، و"كفاية حلول وسط"، و"راضينى"، و"راسمك فى خيالى"، و"لا عتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زاى ما إحنا"، و"قالو عنك"، وخدنى اليك".