شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج عجمى السيد وتشييع جنازته من مسجد الحصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل صباح اليوم المخرج عجمي السيد وشيعت جنازته من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر عقب صلاة الظهر. المخرج عجمي السيد درس الإخراج بالمعهد العالى للسينما كما درس علم النفس بجامعة عين شمس ومن أشهر أعماله مسلسل سيت كوم "لوكاندة زوزو" ومسلسل " القاهرة 2000 " وفيلم "كاريكاتير الثورة" ، وكان مخرجا منفذا لفيلم "قصاقيص العشاق"، ومساعد مخرج أول لمسلسل "المال والبنون" و"ذئاب الجبل " ووصل رصيده من الأعمال كمخرج ومخرج منفذ لأكثر من 28 عملا .

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