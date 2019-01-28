بالصور.. حنان مطاوع بصحبة ياسر جلال في كواليس "لمس أكتاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة حنان مطاوع، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة صور من كواليس مسلسلها الرمضاني الجديد "لمس أكتاف".
وعلقت: "لمس أكتاف، الأستاذ حسين المنباوي، وصديقي الفنان ياسر جلال، أختي إيمان العاصي، القمر سمر مرسي، وطبعا الأستاذ فتحي عبدالوهاب كان ناقصنا في الصورة".
مسلسل "لمس أكتاف" من إنتاج شركة سينرجي، وبطولة ياسر جلال، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، محمد عز، أروى جودة، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.
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