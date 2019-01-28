فيصل ندا يكشف لمصراوي حكاية أول بطولة في مشوار عبدالله غيث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الكاتب فيصل ندا، إنه كتب السيناريو والحوار لمسلسل "هارب من الأيام"، عن قصة للكاتب ثروت أباظة، ولم يُقبل في التليفزيون المصري لأن عمل مسلسل وقتها كان أمرًا غريبًا.

وأكد "ندا" في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تقدم للتليفزيون لعرض المسلسل، إلا إن طلبه قوبل بالرفض حتى تعيين الفنان نور الدمرداش رئيسًا للتليفزيون المصري فتحمس للفكرة، واختار عدد من الأسماء لبطولة المسلسل.

وتابع: "طلبنا من الفنان فريد شوقي بطولة العمل، وبالفعل وافق وأبدى إعجابه بالدور، إلا إن هناك من حذره من هذه التجربة، خاصة أنها كانت التجربة الأولى في التليفزيون، فاعتذر عن استكمال الدور".

وأشار إلى إن الفنان عبدالله غيث، كان من بين الفنانين المشاركين بالعمل، ولكن بدور صغير جدًا في الأحداث، فلم يكن وقتها ذائع الصيت، فكانت كل مشاركاته في الأفلام لا تتعدى المشهد أو المشهدين.

واستكمل: "بعد اعتذار فريد شوقي، كنت جالس أنا ونور الدمرداش، فكان عبدالله غيث معدي بالصدفة، فلقيت نور نادى عليه وقاله إنت بطل هارب من الأيام، فاتخضيت لأني كنت عاوز المسلسل ينجح ومش عاوز مغامرة، لكن نور الدمرداش أقنعني إن الممثل ده هيكون له شأن".

وأضاف أن أول يوم تصوير لعبدالله غيث، كان مرتبكا بشكل كبير، فالدور هو أول بطولة في مشواره الفني، فاضطر نور الدمرداش لإلغاء التصوير، وفي اليوم الثاني فوجئنا بـ"غول تمثيل" يقدم المشاهد بكل سلاسة.

واختتم الكاتب الكبير حديثه قائلًا: "عرض المسلسل عام 1962، وكان فاتحة خير على الجميع، وعبدالله غيث أبهرنا بالأداء، فهو ممثل لن يتكرر"