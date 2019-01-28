إسلام جمال شقيق هشام سليم في أحداث "كلبش 3" رمضان المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الفنان إسلام جمال في بطولة الجزء الثالث من مسلسل "كلبش"، الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

ويجسد إسلام شخصية "أكرم صفوان" شقيق الفنان هشام سليم، ضمن أحداث المسلسل، الذي يلعب بطولته الفنان أمير كرارة، تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

إسلام صوّر عدة مشاهد داخل فيلا على الطريق الصحراوي، وجمعت المشاهد بينه وبين سليم والفنانة أميرة العايدي، على أن يستكمل التصوير الأيام المُقبلة.

من ناحية أخرى، يبدأ إسلام تصوير مسلسل "حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري، خلال الأيام المُقبلة، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، ومنهم أحمد صلاح حسني، ووفاء عامر، والمسلسل تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، إنتاج شركة سينرجي.



يُشار إلى أن إسلام جمال شارك العام الماضي في مسلسل "الرحلة" بطولة باسل خياط، وحنان مطاوع وريهام عبدالغفور، من إخراج حسام علي.