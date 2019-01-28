بالفيديو.. رانيا يوسف تنشر برومو برنامجها الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد مجدي: كشفت الفنانة رانيا يوسف عن برومو برنامجها الجديد الذي يحمل اسم "المزيد عن رانيا"، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وكتبت:" انتظروا رانيا يوسف بشكل مختلف تكشف، تفاصيل حياتها في برنامج المزيد عن رانيا". وأوضحت: "يذاع البرنامج كل يوم خميس في الساعة الثامنة" يُذكر أن الفنانة رانيا يوسف تشارك في عملين لعام 2019، وهم فيلم "دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة، ومن تأليف عمرو الدالي، إخراج كريم إسماعيل، وفيلم "خلي بالك من اللي جاي" ويشاركها البطولة سارة سلامة، مجدي كامل، العمل من تأليف حمدي يوسف، ومن إخراج عادل الاعصر.

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