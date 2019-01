صور: SAG 2019 ..تعرفوا على القائمة الكاملة للفائزين في الحفل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 28 يناير 2019 03:02 مساءً - أقيم حفل جوائز"The Screen Actors Guild Awards" المعروفة بجوائز SAG 2019 في قاعة "شراين أودتوريام" للمعارض في لوس أنجلوس بدورته الـ25.

وقد قدمت الحفل، الذي انتهى منذ قليل وعرض على TNT و TBS، النجمة الشهيرة ميغان موللي Megan Mullally.



وهذه القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الحفل:

أفضل ممثل سينمائي:

رامي مالك عن فيلم "Bohemian Rhapsody"



أفضل ممثلة سينمائية:

جلين كلوز عن فيلم "The Wife"



أفضل ممثل مساعد سينمائي:

ماهرشالا علي عن فيلم "Green Book"



أفضل ممثلة مساعدة سينمائية:

إيميلي بلانت عن فيلم "A Quiet Place"



أفضل أداء ممثلين في فيلم:

Black Panther

أفضل مجموعة ممثلي أدوار مجازفة في فيلم:

Black Panther



أفضل مسلسل درامي:

This Is Us



أفضل مسلسل كوميدي:

The Marvelous Mrs. Maisel



أفضل ممثلة في مسلسل درامي:

ساندرا أو عن مسلسل "Killing Eve"



أفضل ممثل في مسلسل درامي:

جيسون باتمان عن مسلسل "Ozark"

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي:

راشيل بروسنهان عن مسلسل "The Marvelous Mrs. Maisel"



أفضل ممثل في مسلسل كوميدي:

توني شلهوب عن مسلسل "The Marvelous Mrs. Maisel"



أفضل ممثلة لمسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني:

باتريشيا أركيت عن مسلسل "Escape at Dannemora"



أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني:

دارين كريس عن مسلسل "Assassination of Gianni Versace"



أفضل مجموعة ممثلي أدوار المجازفة في مسلسل تليفزيوني:

Glow

